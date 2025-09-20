Riprende la via del mare dopo un lungo e accurato intervento di riparazione, il peschereccio Saturno finito sugli scogli di rientro da una battuta di pesca, il 1 agosto scorso, mentre faceva il suo ingresso nello scalo marittimo di Porto Torres.

Per scongiurare il completo inabissamento della imbarcazione, a seguito di una profonda falla che ha favorito l’imbarco dell’acqua, erano intervenuti i sommozzatori del nucleo operativo dei vigili del fuoco di Sassari e di Cagliari.

Le squadre per oltre due giorni erano rimaste impegnate nelle operazioni complesse di svuotamento dello scafo, al fine di scongiurare ulteriori danni al peschereccio. Le attività erano state coordinate dalla Capitaneria di Porto Torres.

A seguito del rigalleggiamento, il motopesca era stato recuperato dal mezzo gru della società Cermelli srl e trasferita in cantiere, presso il molo industriale, dove il personale tecnico specializzato ha provveduto a riparare l’imbarcazione, ritornata in mare, ieri mattina, dopo circa un mese e mezzo dall’incidente.

