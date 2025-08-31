Nell'ambito di un programma di rinnovamento della flotta, Rimorchiatori Sardi, società recentemente entrata a far parte del gruppo Medtug (Msc – Boluda), si appresta a dismettere il rimorchiatore intitolato a Vincenzo Onorato, patron del Gruppo Moby che fino a pochi mesi fa controllava la società concessionaria del servizio di rimorchio ai traghetti nei porti della Sardegna.

Il Vincenzo Onorato, attualmente in servizio nello scalo marittimo di Porto Torres, era stato costruito e varato nel 1976 dall’allora Cantieri Navali Giorgetti di Viareggio. L'imbarcazione è dotata di due motori Man da 1.622 Kw di potenza ciascuna, ed ha una lunghezza di 35 metri e una larghezza di quasi 10 metri.

Il mezzo nautico, ritenuto fra quelli più all'avanguardia, sarebbe in via di cessione. Avrebbe, infatti, già cambiato il nome in Tiger Tug, e la stessa bandiera (St Kitts & Nevis.).

Il rimorchiatore era stato protagonista di diverse situazioni di emergenza, partecipando ad interventi di disincaglio delle imbarcazioni con salvataggio dell'equipaggio.

