Grave atto vandalico nella piazza degli Eroi dell’Onda, sul lungomare di Porto Torres. Una cabina elettrica, davanti alla spiaggia della Renaredda, è stata presa a calci da ignoti rendendo inservibile e pericolosa la struttura, vista la possibilità di entrare in contatto con la tensione.

La cassetta di derivazione della energia elettrica è stata distrutta, una situazione rischiosa se lasciata scoperta.

La segnalazione è stata fatta in Consiglio comunale dal consigliere Ico Bruzzi, sottolineando la necessità di ripristinarla il prima possibile. Il Comune ha così chiesto l’intervento del gestore Enel-distribuzione.

Si tratta di un’azione vandalica, come raccontato alcuni testimoni, che pare abbiano notato un gruppo di giovani danneggiare volontariamente la cabina, trascurando il vero pericolo, non solo per se stessi, ma anche per chiunque passi lì davanti.

