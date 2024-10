Crollo di porzioni del solaio nell’abitazione di via Satta a Porto Torres. Una donna è finita al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il dissesto statico dell’appartamento, posto al piano rialzato della palazzina a tre livelli, è stato comunicato alla Prefettura di Sassari. Sul posto anche un sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno rilevato il distacco di parti dell’intonaco dal solaio nella sala soggiorno della casa, oltre ad un grave stato di degrado dei ferri di armatura dei travetti in calcestruzzo ed il parziale disfacimento dei mattoni delle pareti.

La squadra dei caschi rossi ha provveduto ad interdire l’accesso, tramite diffida, nella stanza interessata e in quella soprastante, informando i locatari in merito al potenziale pericolo per l’aggravarsi delle condizioni del tetto.

La Prefettura ha richiesto interventi urgenti di ripristino del solaio e di messa in sicurezza per eliminare ogni situazione di pericolo.

Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza di intervenire nell’immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, per la messa in sicurezza del solaio e di ogni parte pericolante delle unità immobiliari in cui si impone ad Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, di provvedere nell’immediato alla messa in sicurezza con l’esecuzione dei lavori atti al consolidamento ed al risanamento delle parti pericolanti, e di procedere a far eseguire da un tecnico qualificato una accurata verifica per accertare l’integrità delle strutture, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori possibili cedimenti.

