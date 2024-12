Il centro cittadino di Porto Torres pronto a trasformarsi in una pista di atletica per un evento sportivo capace di portare allegria e divertimento. Sabato 21 dicembre si terrà la “Corsa di Natale”, un evento sportivo non competitivo su un circuito cittadino di due, quattro e sei chilometri, tra corsa e camminata.La gara è organizzata anche quest’anno dal gruppo Progetto Filippide, in collaborazione con l’associazione sportiva Atletica Leggera PortoTorres e con il Comune di Porto Torres, e sarà un’occasione per vivere una giornata di sport e inclusione.

Il ritrovo e le iscrizioni si effettueranno in piazza Umberto I dalle ore 10 con partenza alle 11 lungo il corso Vittorio Emanuele. I ragazzi del Progetto Filippide da anni sono impegnati nelle attività sportive con dedizione e costanza, elementi fondamentali per migliorare non solo la condizione fisica, abilità e performance, ma anche la socialità delle persone con disabilità. La guida di un coach esperto come Franco Carta è sicuramente preziosa per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

