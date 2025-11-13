Si è rischiato il peggio nel tardo pomeriggio nel quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres. Un grosso pezzo di cornicione si è staccato improvvisamente da una palazzina, in via Emilia, finendo sul marciapiede, dove stava transitando l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda, insieme al figlio di due anni. La grossa pietra ha sfiorato l’esponente della giunta comunale che ha immediatamente allertato il 115.

L'intervento di vigili urbani e vigili del fuoco a Porto Torres (foto concessa)

Sul posto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento locale che, attraverso l’uso di un’autoscala, hanno messo in sicurezza l’area, transennando la zona con il supporto degli agenti della Polizia locale.

Massimiliano Ledda

La zona è stata delimitata con nastro bianco rosso, uno dei tanti interventi sugli immobili di Area che sta intervenendo per la messa in sicurezza dei diversi cornicioni e balconi, in forte stato di degrado.

L’episodio testimonia come gli edifici di edilizia residenziale pubblica siano privi di manutenzione straordinaria da troppo tempo e richiedano lavori di ristrutturazione immediata.

© Riproduzione riservata