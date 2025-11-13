Bonnanaro, sul muro del cimitero scritte minacciose contro un carabiniereIl sindaco Giovanni Carta: «Indignati di fronte a questo atto di violenza»
Atto intimidatorio nei confronti di un carabiniere in servizio nella stazione di Bonnanaro. Le scritte dal contenuto minaccioso sono comparse sul muro di cinta del cimitero comunale: frasi offensive rivolte al militare e immediatamente segnalate dai cittadini alle autorità competenti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torralba che hanno provveduto a far eliminare le scritte e a chiudere il cimitero per consentre ai militari di avviare accertamenti.
Il sindaco di Bonnanaro, Giovanni Carta, ha espresso la sua solidarietà nei confronti del militare dell'Arma e della sua famiglia. «L’amministrazione comunale, - scrive il primo cittadino - facendosi interprete di tutta la popolazione, esprime la propria indignazione di fronte all’atto di violenza rivolto ad un nostro rappresentante delle forze dell’ordine, ed esprime solidarietà nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia e a tutti i carabinieri che operano nel territorio a presidio della sicurezza di tutti»