Atto intimidatorio nei confronti di un carabiniere in servizio nella stazione di Bonnanaro. Le scritte dal contenuto minaccioso sono comparse sul muro di cinta del cimitero comunale: frasi offensive rivolte al militare e immediatamente segnalate dai cittadini alle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torralba che hanno provveduto a far eliminare le scritte e a chiudere il cimitero per consentre ai militari di avviare accertamenti.

Il sindaco di Bonnanaro, Giovanni Carta, ha espresso la sua solidarietà nei confronti del militare dell'Arma e della sua famiglia. «L’amministrazione comunale, - scrive il primo cittadino - facendosi interprete di tutta la popolazione, esprime la propria indignazione di fronte all’atto di violenza rivolto ad un nostro rappresentante delle forze dell’ordine, ed esprime solidarietà nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia e a tutti i carabinieri che operano nel territorio a presidio della sicurezza di tutti»

© Riproduzione riservata