Automobili bruciate o fatte a pezzi nel quartiere di Monte Rosello Alto a Sassari. Ieri in via Farina una Fiat Punto è stata “spolpata” dai soliti ignoti dopo che il furto non è andato a buon fine. Spaccato un finestrino, i ladri sono entrati all'interno della macchina e hanno cercato di metterla in moto facendo il contatto con i fili. Tentativo senza successo. Allora, anziché darsi alla fuga, è iniziata la progressiva “scarnificazione” del veicolo, a partire dagli specchietti. Poi i tergicristalli, di seguito i fari posteriori e, per concludere, le quattro ruote, rendendo inutilizzabile l'autovettura per il proprietario. Nella stessa via e in un’altra strada limitrofa sono diverse le autovetture date alle fiamme oppure rubate creando allarme nella zona.

«L'ultimo episodio di questa notte- riferisce Gianmario Chelo, presidente del Comitato di Monte Rosello -porta nuovamente in auge il problema sicurezza. Gli incendi dolosi con esplosioni conseguenti, atti vandalici e furti, oramai sono all'ordine del giorno. Il Comitato Insieme per il Quartiere da anni chiede un controllo più serrato nelle nostre vie, con un potenziamento dei servizi di videosorveglianza come deterrenti all'incedere della microcriminalità».

