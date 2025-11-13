Il Tar della Sardegna respinge l’istanza cautelare dalla Asd Sacra Famiglia di Sassari. L’associazione, gestore per diversi anni del campo di calcio di viale Adua, aveva perso il nuovo bando, promosso dal Comune, per occuparsi della struttura.

Il 4 agosto 2025 gli uffici di Palazzo Ducale avevano disposto la rescissione del contratto e, poco tempo dopo, la Asd Marzio Lepri era risultata vittoriosa nell’assegnazione. La Sacra Famiglia aveva presentato due istanze contro la decisione: una al tribunale civile, l’altra al Tar.

Il primo aveva disposto a ottobre la reintegrazione immediata della Sacra Famiglia, in attesa di una disposizione ultima prevista per questo mese. Al Tribunale amministrativo della Sardegna pendeva l’altra richiesta in cui la ricorrente rimarcava presunti profili di illegittimità sull’offerta della Marzio Lepri, e sul punteggio ottenuto. In più contestava la violazione di alcuni articoli del regolamento per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche del Comune.

Il Tar però ha stabilito che non sussistono i presupposti per la richiesta della misura cautelare, e che non emergono al momento i profili di legittimità esposti.

Rinvia comunque al 17 giugno 2026 per la trattazione nel merito delle due parti. Una situazione complicata anche perché la Marzio Lepri ha difficoltà nel trovare luoghi dove far allenare i bambini e non può ancora far partire il progetto paralimpico.

