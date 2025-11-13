All'alba del 13 ottobre 2024 causò uno scontro frontale sulla strada provinciale che collega Olmedo con Alghero, un cui morì il carabiniere di 55 anni, Pietro Mastino. Per quell'omicidio stradale, Davide Giovanni Sancis, 35 anni di Olmedo, risultato positivo all'alcol e alla droga subito dopo l'incidente, ha patteggiato una pena a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, il pm era Angelo Beccu, mentre la famiglia della vittima, che è già stata risarcita economicamente dal condannato, si era costituita parte civile con l'avvocato, Stefano Carboni.

Secondo i rilievi e le indagini condotte dai carabinieri, la Fiat Panda guidata da Sancis, che rientrava a casa dopo una notte trascorsa con amici, stava viaggiando a una velocità di 125 km/h e nell'affrontare la semi-curva davanti alla Quadriflor aveva invaso la corsia opposta schiantandosi contro la Seat Ibiza condotta da Pietro Mastino, che stava recandosi in caserma ad Alghero per prendere servizio.

Il carabiniere morì in pochi istanti, mentre Sancis rimase gravemente ferito e fu arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Oggi la conclusione del procedimento penale, con il patteggiamento.

