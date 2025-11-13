Per Gabriele Casti “La ruota della fortuna” si ferma qui, dopo nove puntate. Fatale quella di stasera, costata al trentaquattrenne insegnante di Selegas l’uscita di scena dal game show condotto da Gerry Scotti, anche se con un bottino di tutto rispetto pari a 299.500 euro, più una Grande Panda, e il titolo di campione dei campioni della storia recente del programma.

Un titolo che gli consentirà di tornare negli studi di Mediaset per La ruota dei campioni, prossimamente su Canale 5.

Il fuoriclasse sardo sfiora il tetto record di 300mila euro, ciò che lo rende campione dei campioni, e se non lo supera è perché sulla sua strada ha incontrato Riccardo, impiegato di Recanati, che ha vinto la puntata detronizzandolo.

In gara anche Maria Giovanna di Chieti, studentessa universitaria a Milano, che però alla fine ha dovuto cedere il passo, al pari di Casti, al nuovo campione. Per superare il record di Gabriele il marchigiano, di strada, ne dovrà tuttavia fare parecchia.

