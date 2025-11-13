Alghero, tre denunciati per l'aggressione al cameriere del Baia di ConteBrutale pestaggio per una bevanda non servita, la polizia: «Nessun legame con la criminalità organizzata»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per il grave episodio di violenza avvenuto la scorsa estate all’hotel Baia di Conte, tre cittadini italiani, di cui uno minorenne, sono stati denunciati dalla polizia di Alghero.
I tre, padre, figlio e un amico, avevano brutalmente aggredito un cameriere dopo che l’uomo si era rifiutato di servire gratuitamente una bevanda a un giovane ospite privo del braccialetto “all inclusive”. Dopo alcune ore, il dipendente era stato raggiunto dai tre e colpito con calci e pugni anche quando era già a terra. Solo l’intervento di altri lavoratori aveva interrotto il pestaggio.
Le indagini del commissariato di Alghero hanno permesso di identificare tutti i responsabili, deferiti all'autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate e segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura di Sassari per l’adozione di misure di prevenzione.
I tre non sarebbero collegati ad associazioni mafiose, come in un primo momento si era ipotizzato. Durante il soggiorno, la comitiva avrebbe più volte tenuto comportamenti arroganti e intimidatori verso il personale dell’albergo.