Per il grave episodio di violenza avvenuto la scorsa estate all’hotel Baia di Conte, tre cittadini italiani, di cui uno minorenne, sono stati denunciati dalla polizia di Alghero.

I tre, padre, figlio e un amico, avevano brutalmente aggredito un cameriere dopo che l’uomo si era rifiutato di servire gratuitamente una bevanda a un giovane ospite privo del braccialetto “all inclusive”. Dopo alcune ore, il dipendente era stato raggiunto dai tre e colpito con calci e pugni anche quando era già a terra. Solo l’intervento di altri lavoratori aveva interrotto il pestaggio.

Le indagini del commissariato di Alghero hanno permesso di identificare tutti i responsabili, deferiti all'autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate e segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura di Sassari per l’adozione di misure di prevenzione.

I tre non sarebbero collegati ad associazioni mafiose, come in un primo momento si era ipotizzato. Durante il soggiorno, la comitiva avrebbe più volte tenuto comportamenti arroganti e intimidatori verso il personale dell’albergo.

© Riproduzione riservata