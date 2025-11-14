Porto Torres, commissione sulla crisi della pesca: seduta apertaL’appuntamento è per lunedì 17 novembre alle 11:30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La crisi dell'intero comparto pesca ha riunito tutti i rappresentanti delle forze politiche di Porto Torres, per uno sforzo comune nell'individuare soluzioni dirette a risolvere le troppe criticità che attanagliano il settore. Il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, su richiesta del consigliere Michele Bassu, ha convocato per lunedì 17 novembre dalle ore 11.30, la commissione consiliare Lavoro-Attività Produttive-Artigianato-Commercio-Agricoltura-Pesca- Innovazione, in seduta aperta nella sala consiliare del Comune.
Al centro della riunione la situazione del comparto della Pesca a strascico a seguito dei provvedimenti restrittivi della commissione delll'Unione Europea.
Il consiglio comunale di Porto Torres ha votato all'unanimità l'ordine del giorno, proposto dal gruppo Porto Torres Avanti, relativo alla crisi della categoria dei pescatori a strascico interessata dalla proroga del fermo biologico fino al 30 novembre, decisa dal Ministro dell'Agricoltura, un provvedimento che unito alla mancanza di indennizzi aggrava ulteriormente la condizione delle marinerie locali, chiamate a partecipare all'incontro. L'obiettivo è chiedere l'istituzione di un fondo straordinario di sostegno per la pesca nel Golfo dell'Asinara.