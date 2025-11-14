A Sassari e Olbia il PMI Day di Confindustria Centro Nord SardegnaLe imprese associate hanno aperto le porte agli studenti delle scuole superiori
Il PMI DAY è la giornata promossa da Confindustria nazionale: le Piccole e Medie Imprese del sistema confindustriale dedicano al confronto e al dialogo con i giovani, futuri protagonisti del mondo del lavoro. La XVI edizione è dedicata al focus “Scegliere”, cosa diventare e quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale.
Confindustria Centro Nord Sardegna (Sassari-Olbia-Oristano), tramite il suo Comitato Piccola Industria, ha promosso alcuni incontri tra imprese associate e gli studenti.
Questa mattina due classi dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioy” di Sassari (4 A Chimica e 5 A Chimica, per un totale di circa 45 studenti) sono state ospitate nella sede della Verde Vita spa a Predda Niedda, leader nel campo dei servizi di gestione e recupero rifiuti e bonifiche ambientali.
A Olbia quattro quarte classi dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale Amministrativo e per il Turismo "Dionigi Panedda" (una dell'indirizzo Amministrativo, finanza e Marketing, due dell'indirizzo Relazioni internazionali e Marketing e una dell’indirizzo Turistico, per un totale di una sessantina di studenti) sono state accolte nell’aeroporto “Costa Smeralda” da Lucio Murru (ad di Cortesa, partecipata che gestisce l’area food) e Tonia Burghesu (direttrice del personale) della Geasar, la società di gestione dello scalo.