Un nuovo mezzo antincendio per la compagnia Barracellare di Muros, una realtà che, ricostituita, opera ininterrottamente dal 2009.

Questa mattina, insieme al parroco don Matteo, alla presenza del comandante della Stazione del Corpo Forestale Luigi Dore, del comandante della stazione dei Carabinieri Mar. Ca. Leonardo Pintus, del vice comandante, il maresciallo Daniele Concu, dei comandanti delle Compagnie barracellari di Ossi e Tissi, insieme al comandante di Muros Mario Alessio Pulina e agli uomini e donne della Compagnia Barracellare di Muros e del responsabile dell’ufficio tecnico Mauro Cau, presso la piazza Repubblica hanno partecipato con il sindaco Federico Tolu alla benedizione del nuovo mezzo antincendio, concesso grazie ad un finanziamento interamente stanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Si implementa così il parco auto in dotazione al comune di Muros, che potrà garantire in tal modo un controllo sempre più efficace, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, del vasto territorio e dell’importante patrimonio naturalistico e ambientale.

