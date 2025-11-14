Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per la partita Cagliari–Genoa, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e in programma sabato 22 novembre 2025 alle 15 alla Unipol Domus di Cagliari.

La decisione arriva dal Prefetto del capoluogo, Giuseppe Castaldo, che ha firmato un provvedimento mirato a prevenire possibili criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il divieto è stato adottato sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato alcuni elementi di rischio legati alla partita. Il Prefetto ha quindi ritenuto necessario limitare l’accesso nel tentativo di evitare situazioni potenzialmente pericolose e garantire lo svolgimento regolare dell’incontro.

