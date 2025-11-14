Incidente mortale a Caniga, borgata di Sassari, sulla strada statale 127 bis. Un motociclista, Antonello Olivieri, 38enne ha perso la vita in località Ilde Tropu.

Lo schianto poco dopo le 20. Secondo i primi riscontri della polizia locale, l'uomo ha perso il controllo della moto nell'affrontare una curva, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un muretto.

Sul posto polizia locale e 118, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

