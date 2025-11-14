Spari contro un cinghiale ieri notte a Sassari. L’episodio ha avuto luogo in via Rockfeller nel quartiere di Monserrato, quando un uomo ha fatto fuoco contro l’animale, uno dei tanti esemplari che ormai scorrazzano per le strade cittadine.

La deflagrazione ha allertato i residenti e anche i carabinieri che hanno la sede del comando provinciale proprio nella stessa via e sono intervenuti. Probabile, anche se non ci sono conferme, una denuncia a carico del “cacciatore” improvvisato.

