La Giunta comunale di Ozieri ha approvato il programma dell’evento de Su Trinta ‘e Sant’Andria, la notte bianca dedicata al tradizionale momento della spillatura dei vini nuovi. L’evento quest’anno è dedicato a Giuseppe Garibaldi, deputato di Ozieri. La manifestazione è in programma nelle giornate di 21, 28 e 29 novembre. Sabato mattina è previsto con un incontro a Palazzo Costi nel quale verranno analizzati i legami fa Garibaldi e Ozieri. Sarà quindi inaugurata una mostra, allestita con la collaborazione dei Musei Garibaldini di Caprera. Come tradizione l'apertura è prevista venerdi sera con la benedizione di vini delle cantine, presso la capella dedicata a Sant’Andria nella Cattedrale di Ozieri.

Il tradizionale appuntamento della spillatura dei vini nuovi delle cantine di Ozieri negli anni ha richiamato un numero crescente di visitatori e ormai rappresenta un evento di rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico, delle risorse culturali e dei prodotti tipici dell’enogastronomia del territorio.

L'evento è inserito nel programma di marketing urbano, anche frutto di una ampia collaborazione fra Assessorati Comunali alle Attività Produttive e alla Cultura, Pro Loco, gruppi volontari delle cantine, Istituzione San Michele e diverse associazioni. Quest’anno la Consulta dei Cantinieri ha deciso di migliorare ulteriormente la qualità e l’accoglienza dei visitatori. Ci sarà quindi un calice più adeguato alla degustazione dei vini, con il logo della manifestazione. Inoltre ci saranno delle guide lungo l’itinerario che indicheranno la posizione delle cantine e dei siti aperti. La manifestazione è patrocinata dalla Camera di Commercio di Sassari tramite il programma “Salude ‘e Trigu” e da Chilivani Ambiente.

Venerdì 21 novembre alle 18 presso la sala conferenze museo alle Clarisse con la presentazione del libro “La vite ritrovata. Venerdì 28 novembre alle 18 presso il teatro civico O. Fallaci si terrà il concerto “Feminas in gara” in memoria di Rosa Biancu. Alle 19 la benedizione dei vini delle Cantine di Sant'Andria Chiesa Cattedrale. Sabato 29 al palazzo Costi Garau alle 11 l’evento “Giuseppe Garibaldi Deputato di Ozieri”: incontro sul legame di Giuseppe Garibaldi con Ozieri e la Sardegna. Relazione Arch. Michele Calaresu.

