Sassari, degenera una lite familiare: grida, taser e agenti aggrediti a colpi di karate. Tre arrestati, una è minorenneLe forze dell’ordine intervengono a Monte Rosello per calmare gli animi, ma scoppia la violenza. Uno degli agenti in ospedale con lo sterno fratturato
In tre, un uomo, sua figlia e il fidanzato di quest’ultima arrestati a Sassari per aver aggredito i poliziotti intervenuti in un appartamento del quartiere Monte Rosello per sedare una lite familiare. Uno degli agenti coinvolti è stato colpito con un calcio al petto e ha riportato la frattura dello sterno.
I FATTI – Tutto è successo ieri sera, intorno alle 20: una pattuglia della Sezione volanti è intervenuta in seguito alla segnalazione di una lite: un ragazzo stava litigando con sua madre in maniera violenta. Mentre i poliziotti cercavano di sedare la lite, nell'appartamento sono arrivati la fidanzata del ragazzo, accompagnata da suo padre. I due si sono messi a discutere in maniera concitata con la polizia, tanto che uno degli agenti ha estratto il taser per tenere a bada l'uomo.
La ragazza, minorenne che pratica arti marziali, si è scagliata contro il poliziotto e lo ha colpito con un calcio al petto, procurandogli come detto la frattura dello sterno.
Sul posto sono poi arrivate altre pattuglie della polizia e dei carabinieri. La ragazza, il padre e il fidanzato sono stati arrestati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e portati in questura.
Stamattina, difesi dagli avvocati, Marco Salaris e Gabriella Pinna Parpaglia, i tre sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Sassari per l’udienza per direttissima.
(Unioneonline)