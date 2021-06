Cercasi gestori per gli impianti sportivi della città di Porto Torres, dotata di diverse strutture, alcune in condizioni di degrado e abbandono, che richiedono investimenti per la ristrutturazione.

Soltanto tre società dilettantistiche hanno partecipato alla manifestazione di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione d’uso della gestione di sei impianti sportivi. Ad aggiudicarsi la gestione, ancora da formalizzare, e quindi la riqualificazione del campo di calcio “Angelo Occone” di via Petronia la società giovanile di calcio Sgs Turritana, mentre i campi in sintetico di via Antonelli sono state conferite all’Asd Gruppo sportivi disabili in carrozzina Porto Torres, infine la palestra di box di via Delle Vigne è stata assegnata al Boxing club "Alberto Mura".

Nessuna richiesta di gestione e valorizzazione, invece, per le altre strutture sportive, quali la palestra di boxe “Battista Martellini” in via Petronia e i campi 1 e 2 della cittadella sportiva di via Delle Vigne, complessi in stato di degrado che richiedono interventi di manutenzione straordinaria.

“Come ben sappiamo il Comune ha sempre meno fondi per sostenere le spese delle utenze e le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture - ha sottolineato l’assessore allo Sport, Simona Fois – il nostro obiettivo è individuare forme di partenariato pubblico-privato per avere un orizzonte temporale di medio lungo periodo che ci consentirebbe di programmare le attività, ma soprattutto l’affidamento per 5 anni non consente ai gestori di rientrare nei costi”.

