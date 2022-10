Cinghiali a spasso alla ricerca di cultura. Succede da qualche tempo all’interno dell’area archeologica di Porto Torres che espone i reperti provenienti dagli scavi della città romana di Turris Libisonis.

Gli animali si intrufolano tra le sbarre in via Funtana Vecchia, dopo aver attraversato il Ponte Romano. Sono stati avvistati nella notte mentre entravano nella zona adiacente al museo Antiquarium Turritano, un’area che custodisce i resti archeologici dell’antico Palazzo re Barbaro, la Domus dei Mosaici Marini e pure le terme Pallottino.

Qualcuno li ha filmati mentre in fila entravano indisturbati, facendosi spazio tra le aste della recinzione in ferro, evidentemente danneggiate, alla ricerca di cibo o affascinati da chissà quale attrattiva. La presenza di cinghiali è stata segnalata dai residenti anche di giorno in alcuni parchi cittadini. Gli intrusi pascolano a gruppi e lasciano le loro tracce, visitatori indesiderati che senza biglietto fanno ingresso in un’area delicata e protetta.

© Riproduzione riservata