Il consigliere regionale della Lega, Ignazio Manca, in visita alla Capitaneria di porto di Porto Torres per denunciare ancora una volta la situazione di criticità in cui versa la caserma.

L’esponente leghista ha accolto l’invito del nuovo comandante Giuseppe Cannarile che, insieme al suo vice, hanno illustrato tutte le problematiche della struttura, presentando i vari reparti e le numerose competenze in carico.

«Sempre più urgenti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio, già richiamati nella mia interrogazione dell'8 agosto scorso, - ricorda Manca - con cui, insieme ai colleghi Michele Ennas e Andrea Piras, chiedevo al presidente della giunta regionale, Christian Solinas, di interloquire senza ulteriore dilazione con il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Cagliari, affinché venisse bandita una nuova gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la ristrutturazione dell'immobile».

Nell’occasione non sono mancati importanti riflessioni sull'espansione dell'attività commerciale del porto, nel rispetto ambientale in passato trascurato. «Oltre alla sicurezza stessa dell’edificio – aggiunge Manca - bisogna tener conto della sicurezza di tutti i circa 80 militari in organico alla caserma. Garantisco il mio impegno, auspicando una celere soluzione».

