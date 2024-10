Via libera all’iter per la realizzazione di un’area ricreativo-sportiva al Villaggio Satellite, uno dei quartieri popolosi di Porto Torres che soffre di situazioni di criticità allarmanti, a partire dalle problematiche relative alle condizioni strutturali delle palazzine di proprietà di Area. La commissione Urbanistica, presieduta da Gavino Sanna, alla presenza dell’assessora all’Urbanistica, Giansimona Tortu e del dirigente Mario Cappai, ha approvato all’unanimità l’autorizzazione alla presentazione della variante per riqualificare l’area attualmente in condizioni di degrado, un lotto di proprietà del Comune che ha voluto riprogrammare seguendo gli obiettivi relativi alla rigenerazione urbana, destinando le misure compensative alla realizzazione di un campo sportivo di quartiere multifunzionale, luogo di svago per ragazzi e giovani della zona. L’intervento sarà possibile grazie ad un contributo pari a 386mila euro, frutto dell’accordo siglato il 28 febbraio 2024, tra la società Sardinia Solar Energy 2 srl e il Comune turritano per l’attuazione degli interventi a titolo di misure compensative tra i quali è previsto l’intervento di riqualificazione di alcuni standard comunali. I lavori sono finalizzati a valorizzare una struttura sportiva utilizzata dai residenti. La società Sardinia solar Energy ha presentato istanza per la realizzazione e l’esercizio, nel territorio comunale di Porto Torres, entro l’area gestita dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, di un impianto fotovoltaico con relative opere connesse, pari a 19,75 megawatt, su aree per le quali ha acquisito la proprietà superficiaria. In cambio l’amministrazione comunale ha richiesto di prevedere misure per un importo pari al 3 per cento dei ricavi dell’impianto, derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta annualmente dallo stesso impianto.

© Riproduzione riservata