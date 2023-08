Accampati a pochi passi dal centro cittadino di Porto Torres, un campeggio improvvisato che non passa certamente inosservato ai passanti. Se poco più avanti è vietata la sosta alle auto per sperimentare il nuovo Polo intermodale, una zona preziosa per lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto, qualcuno si sente libero di piazzare una tenda nell’area parcheggi, alle spalle della Stazione Marittima Nino Pala, poco distante dal Museo del Porto.

Una silenziosa strada, non proprio nota per essere “glam”, che si collega al porto e al cuore della città. I divieti si ignorano così pure il senso civico. Eppure questa mattina nell’ampio piazzale c’erano persone accampate con una tenda che occupava l’area di sosta, con al fianco un’auto parcheggiata, con qualche dubbio sull’utilizzo delle aree vicine come bagno privato.

Non in un parco o in un bosco ma in mezzo alla strada. Immagini che colpiscono in maniera feroce ogni regola di decoro, in uno del luoghi della città spesso in preda agli incivili, all’incuria e all’abbandono.

