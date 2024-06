Incidente in via Ponte Romano a Porto Torres. Un camion della nettezza urbana della ditta Sangalli, addetto al servizio di spazzamento delle strade, si è ribaltato per motivi ancora da accertare.

Ferito il passeggero del mezzo che, dopo le prime cure dei sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso il conducente.

La strada è rimasta bloccata per oltre un'ora. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e gli uomini della polizia locale di Porto Torres per disciplinare la viabilità.

