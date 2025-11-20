C’è un’ordinanza sindacale di messa in sicurezza della facciata della palazzina di via Emilia, nel quartiere popolare del Villaggio Satellite, emessa dal sindaco del Comune di Porto Torres, Massimo Mulas, a seguito della caduta di calcinacci che avevano rischiato di colpire l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda, e il figlio di appena due anni.

L’episodio si era verificato venerdì scorso in tarda serata, quando l’esponente dell’esecutivo si trovava in via Emilia, poco distante dalla propria abitazione, quando ha rincorso il figlio che correva sui marciapiedi, proprio sotto il cornicione da cui è crollato una parte di cemento. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigli del fuoco che avevano transennato l’area.

Il primo cittadino ha firmato un provvedimento per chiedere ad Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa proprietaria dell’immobile, un intervento urgente al fine di eliminare ogni pericolo a tutela della incolumità pubblica e di effettuare le opere necessarie di consolidamento e risanamento per scongiurare ulteriori cedimenti.

© Riproduzione riservata