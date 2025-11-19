Infiltrazioni di acqua da tubature danneggiate, umidità e crepe con pareti che si sgretolano e con il maltempo gocciolano anche i solai. Una situazione di grave disagio e preoccupazione che interessa l’androne della palazzina a tre livelli di via Trieste, al civico 4, portata all’attenzione di Area, l’ex istituto autonomo case popolari, proprietaria degli immobili a canone sostenibile davanti al porto di Porto Torres.

L’inverno è alle porte e per i residenti dell’edificio c’è la paura di dover trascorrere un altro anno a combattere con l’acqua e contro gli odori nauseabondi che rendono irrespirabile l’aria, senza che vi sia in vista alcun lavoro di manutenzione. Le criticità sono presenti nelle pareti dell’ingresso della palazzina, nei pianerottoli dove gli intonaci si deteriorano mostrando i sostegni in ferro. «Lo stato di degrado in cui abitiamo è stato segnalato più volte alla società Area», lamentano i residenti «ma sinora non si è intervenuti per risolvere il problema e la situazione peggiora col passare dei mesi. Hanno pensato di rifare le facciate, trascurando gli interni che rischiano di crollarci addosso».

Una condizione indecorosa e a preoccupare sono i forti odori che risalgono dalle tubature delle fogne fuoriescono dai bagni delle singole abitazioni. Gli ambienti esterni non sono salubri, ci sono segni di umidità ovunque con muffe diffuse. I residenti sollecitano un intervento di manutenzione straordinaria che porti a ripristinare il requisito minimo di sicurezza.

