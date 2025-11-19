È stato rintracciato e denunciato l’uomo che questa mattina aveva minacciato di farsi saltare in aria con delle bombole di gas in un appartamento di via Santa Elisabetta.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti della polizia, che avevano trovato l’abitazione al primo piano vuota. Le due bombole rinvenute sono state messe in sicurezza prima dell’inizio delle ricerche.

Il 60enne, originario di un comune del circondario, è stato infine individuato e denunciato per procurato allarme.

© Riproduzione riservata