Stop temporaneo dei ricoveri e degli interventi in sala operatoria programmati al Santissima Annunziata e alle Cliniche universitarie di Sassari.

Lo ha deciso oggi la direzione generale dell'Aou, costretta a correre ai ripari per continuare a garantire le urgenze, davanti al sovraffollamento ormai insostenibile dei reparti, all'assalto degli ultimi giorni al Pronto soccorso per l'arrivo dell'influenza e alla cronica carenza di personale.

La decisione è stata comunicata a fine mattina a tutti i responsabili dei vari reparti, confermando con i fatti le criticità denunciate dai sindacati Fp Cgil e Cisl Fp nell'assemblea dei lavoratori Aou.

La direzione generale spiega il provvedimento elencando proprio i problemi cronici dei reparti: pazienti in soprannumero nei reparti, spesso collocati nei corridoi, con inevitabili ricadute sulla qualità e sicurezza delle cure; il carico assistenziale sovradimensionato rispetto alle risorse disponibili; una pressione assistenziale che ha raggiunto livelli tali da compromettere in modo rilevante la funzionalità del Pronto soccorso e dei reparti di degenza.

Col documento si danno disposizioni ai direttori delle varie strutture di sospendere e riprogrammare i ricoveri in elezione e gli interventi in sala operatoria per garantire le emergenze-urgenze. Una misura temporanea, è spiegato, che potrà essere rivalutata sulla base dell'evoluzione dei flussi e dell'occupazione dei posti letto.

