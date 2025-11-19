Debutto assoluto per il progetto co-prodotto da Insulae Lab e "Fuorimargine" di Cagliari: sabato a S'Ala, Spazio per artisti, in via Asproni 17 a Sassari, arriva Elsa Martin e “LIMBÆ”. Alle 20.30 si esibirà a cantante compositrice e performer Elsa Martin (keyboard, effetti, sampler e percussioni) con le danzatrici Chiara Mura e Chiara Aru.

LIMBÆ è il titolo di un progetto che vibra della forza primordiale, come un richiamo ancestrale alla matrice della vita. "Lembo di terra”, la soglia da cui tutto prende origine, la lingua che si allunga come radice, come organo mobile, per toccare l’altro, per articolare il mondo. Ma LIMBÆ è anche un viaggio verso ciò che precede la parola: un ritorno alla linfa, a quel liquido primordiale che scorre in ogni essere vivente, al principio vitale che tutto lega, tutto attraversa, tutto nutre.

Un’idea che prende forma tra Sardegna e Friuli, dal cuore del Mediterraneo al crocevia delle migrazioni dell’Est che affonda profonde radici nella terra e porta con sé preziose memorie in viaggio. Danza e musica non raccontano, attraversano e risvegliano ciò che non si può dire in parole. Parlato e ascolto fanno riferimento al muoversi del corpo sulla musica. Parole che intanto si dissolvono ed evolvono in linfa, respiro e vita ad un livello primordiale che permea la scena. Il numero tre – terra, suono, gesto – diventa perfezione sacra di un atto performativo che intreccia danza contemporanea e musica, rendendo la scena un ventre originario, dove la parola si spezza e si dissolve per ritrovare la sua essenza più pura e universale, connettendo individuo e comunità, microcosmo e macrocosmo, passato e presente.

© Riproduzione riservata