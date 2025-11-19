Chi è rimasto all'asciutto da ieri,sarà costretto a pazientare per altre ventiquattrore ore prima di poter riaprire i rubinetti. A causa di interventi tecnici non preventivabili insorti durante la riparazione del guasto all'acquedotto del Bidighinzu, l'erogazione nei paesi che subiscono i disagi- Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Sorso, Sennori, Osilo, Usini e Uri- sarà ripristinata domani, 20 novembre, con il riavvio dell'impianto alle 12 e alle 18 l'erogazione all'utenza, a seguito del recupero dei livelli nei serbatoi e delle reti idriche. Le squadre di Abbanoa sono ancora impegnate nella riparazione e, i tecnici hanno ritenuto che il servizio non possa essere ripristinato oggi. Fino al totale superamento della emergenza resterà attivo il servizio sostitutivo delle autobotti. Nel paese di Tissi sono presenti i serbatoi che dovranno raggiungere i livelli minimi di riempimento prima che l'acqua arrivi nelle abitazioni. Sono presenti lavatoio e fontana Luri. Inoltre in diversi paesi colpiti dalle criticità idriche la compagnia barracellare è stata attivata per assistere anziani e persone impossibilitate.

