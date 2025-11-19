Ferito da un’auto in corsa il cinghiale adulto, salvato sulla statale 131, verrà trasferito nel centro zoiatico di Bonassai per essere curato dal medico veterinario Giovannantonio Pilo.

Ferito a una zampa posteriore che gli ha impedito di muoversi, è stato trovato ra stato rinvenuto stamattina, nascosto nella cunetta, nel tratto di strada tra Mores e Siligo.

Probabilmente è stato investito da un’auto alcune ore prima del ritrovamento, ha cercato riparo tra la vegetazione, ai lati delle carreggiata. Si dimenava, cercava di rialzarsi quando è stato avvistato da un’automobilista di passaggio.

Difficile soccorrerlo per il personale della Forestale che ha attivato la procedura anche attraverso la Prefettura e il settore Ambiente della Città Metropolitana per poterlo sedare e rimuovere, così da consentire domani il trasferimento nella struttura specializzata. Sul posto anche la polizia stradale e il personale Anas, intervenuti per disciplinare il traffico e garantire le operazioni in sicurezza.

