Ferito da un’auto, il cinghiale curato da un veterinario volontarioVerrà trasferito nel centro zoiatico di Bonassai
Ferito da un’auto in corsa il cinghiale adulto, salvato sulla statale 131, verrà trasferito nel centro zoiatico di Bonassai per essere curato dal medico veterinario Giovannantonio Pilo.
Ferito a una zampa posteriore che gli ha impedito di muoversi, è stato trovato ra stato rinvenuto stamattina, nascosto nella cunetta, nel tratto di strada tra Mores e Siligo.
Probabilmente è stato investito da un’auto alcune ore prima del ritrovamento, ha cercato riparo tra la vegetazione, ai lati delle carreggiata. Si dimenava, cercava di rialzarsi quando è stato avvistato da un’automobilista di passaggio.
Difficile soccorrerlo per il personale della Forestale che ha attivato la procedura anche attraverso la Prefettura e il settore Ambiente della Città Metropolitana per poterlo sedare e rimuovere, così da consentire domani il trasferimento nella struttura specializzata. Sul posto anche la polizia stradale e il personale Anas, intervenuti per disciplinare il traffico e garantire le operazioni in sicurezza.