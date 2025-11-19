Durante l’esecuzione dell’ispezione della carreggiata in direzione sud della galleria “Truncone” (situata al km 210+400 della SS 131), lunedì 24 novembre il traffico proveniente da Porto Torres sarà deviato al km 216+800 circa, in corrispondenza dello svincolo con la SS 291 var.

Il traffico potrà proseguire lungo la SS 291 var fino allo svincolo al km 1+247, dove sarà necessario deviare sulla S.P. “ex SS 131”. I veicoli si reimmetteranno sulla SS 131 in corrispondenza dello svincolo situato al km 209+500 circa.

Contestualmente, saranno chiuse la rampa di accesso dalla SS 127 bis (km 3+500) alla SS 131 (km 211+800 circa) e la rampa di accesso dalla SS 291 var (km 6+300) alla SS 131 (km 216+800 circa).

Le operazioni di verifica comporteranno la chiusura temporanea delle tratte indicate, esclusivamente per il tempo necessario alla loro esecuzione. Al termine dell’ispezione sarà ripristinata la normale circolazione.

Il traffico sulla SS 127 proseguirà fino al km 1+650, per poi deviare sulla S.P. “ex SS 131” e reimmettersi sulla SS 131 al km 209+500 circa.

Il traffico sulla SS 291 var proseguirà fino allo svincolo con la S.P. “ex SS 131”. La carreggiata in direzione nord resterà regolarmente aperta durante l’ispezione della carreggiata sud.

Al termine delle attività sulla carreggiata sud, si procederà alla riapertura della stessa e alla contestuale chiusura della carreggiata in direzione nord, dal km 209+500 al km 212+000.

Il traffico proveniente da Cagliari sarà deviato allo svincolo al km 209+500 circa, percorrerà la S.P. “ex SS 131” fino al km 212+500, per poi deviare sulla SS 291 var e reimmettersi sulla SS 131 allo svincolo al km 6+000 circa. Contestualmente, sarà chiusa al traffico la rampa di accesso dalla S.P. “ex SS 131” alla SS 131 (direzione Porto Torres); il traffico sarà indirizzato all’uscita della SS 131 al km 208+900 di viale Italia, dove sarà possibile effettuare l’inversione di marcia.

© Riproduzione riservata