Via alla rimozione dell’amianto dal tetto di due vecchi stabili situati a pochi passi dalla Torre Aragonese, nell’area portuale di Porto Torres. Il lavori, autorizzati dalla Port Authority ed eseguiti da una ditta specializzata, sono cominciati a seguito della segnalazione alla Capitaneria di porto turritana da parte di Giuseppe Alesso, presidente del comitato cittadino di volontariato Tuteliamo il Golfo dell’Asinara.

L’associazione ambientalista aveva sottolineato lo scempio e il rischio ambientale delle strutture ormai fatiscenti e abbandonate, realizzate in passato di fronte alla banchina Dogana Segni. La copertura in eternit ormai degradata si stava sbriciolando e le polveri rischiavano di disperdersi nell’aria. La bonifica rappresentava l’unica soluzione per evitare ogni esposizione occasionale all’amianto.

Eppure lastre di eternit caratterizzano ancora le coperture di molte abitazioni. Il Comune di Porto Torres aveva avviato un piano di censimento dei materiali con presenza di amianto negli edifici comunali di sua proprietà. L’obiettivo è tutelare la salute sia della popolazione professionalmente esposta, sia dei cittadini in generale, attraverso l’eliminazione totale dell’esposizione alle fibre di amianto o, quanto meno, ridurla ai livelli minimi possibili.

