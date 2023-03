Ricoverata nel reparto di Medicina generale del Santissima Annunziata A.M., la donna 78enne di Porto Torres caduta rovinosamente da un pianerottolo nel cortile della propria abitazione.

Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente questa mattina alle 11.30, mentre cercava di sistemare alcune piante in prossimità della porta d’ingresso della propria casa, situata in via Puccini, appena sotto il livello della strada nel quartiere Monte Agellu.

Attimi di apprensione per l’anziana donna che, scivolata dalle scale, cadendo ha battuto la testa al pavimento procurandosi un grave trauma cranico. I primi a soccorrerla sono stati i vicini e i familiari. La donna era in stato di semi incoscienza, a causa delle ferite ha perso molto sangue.

Sul posto due ambulanze, di cui una medicalizzata che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale civile di Sassari, dove è tenuta sotto osservazione dai medici che mantengono la prognosi riservata.

