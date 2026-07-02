Ritorna la tradizionale processione in onore della festività di San Pietro, in programma domenica 5 luglio a Porto Torres, un rito che ha come priore Marco Cabras con presidente il Comitato pescatori Alessio Occulto.

L’iniziativa prevede il ritrovo alle 9.45, in piazza Colombo, dei comitati, delle associazioni folkloristiche e della banda musicale che si dirigeranno in corteo verso la chiesa della Beata Vergine della Consolata attraversando il corso Vittorio Emanuele. Al termine della messa solenne, prevista alle 10, partirà la processione a mare con il simulacro del santo. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento è prevista la sospensione della circolazione veicolare nei tratti interessati dal percorso.

Dalle ore 9.45 circa, limitatamente al passaggio del corteo verso la chiesa, è interdetto al transito veicolare il tratto del corso Vittorio Emanuele tra via Mare e via Petronia. Dalle ore 11, è disposta la sospensione temporanea della circolazione nei seguenti tratti: corso Vittorio Emanuele, dalla chiesa della Consolata fino a via Petronia, via Libio, via Roma, via Mare direzione via Ettore Sacchi con ingresso nella banchina Alti Fondali all’interno dell’area portuale sino alla darsena pescherecci.

Al termine della processione, il corteo farà rientro in chiesa attraverso l’accesso portuale alla banchina Dogana Segni, lungo via Mare e corso Vittorio Emanuele.

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