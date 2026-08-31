Porto Torres, barca affonda all'ingresso del porto: recuperata in due oreIntorno a mezzogiorno i Vigili del fuoco di Sassari e il distaccamento nautico hanno messo in sicurezza e rimosso il natante che bloccava l'accesso allo scalo
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Barca affondata a Porto Torres. Intorno alle 11.45 di oggi i sommozzatori del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari e del distaccamento nautico, su richiesta e con la collaborazione della Guardia Costiera, sono intervenuti all'imbocco del porto di Porto Torres per il recupero di un'imbarcazione affondata.
Dopo aver messo in sicurezza il natante coi palloni di sollevamento, l’imbarcazione è stata trainata in porto con la motobarca dei Vigili del fuoco. Le operazioni sono durate circa 2 ore.
(Unioneonline/En.Ne.)