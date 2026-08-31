Barca affondata a Porto Torres. Intorno alle 11.45 di oggi i sommozzatori del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari e del distaccamento nautico, su richiesta e con la collaborazione della Guardia Costiera, sono intervenuti all'imbocco del porto di Porto Torres per il recupero di un'imbarcazione affondata.

Dopo aver messo in sicurezza il natante coi palloni di sollevamento, l’imbarcazione è stata trainata in porto con la motobarca dei Vigili del fuoco. Le operazioni sono durate circa 2 ore.

(Unioneonline/En.Ne.)

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