Si presenta all'imbarco ma il passaporto è falso. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, all'aeroporto di Alghero, quando la polizia di frontiera ha scoperto che il documento, presentato da un 38enne dell'Azerbaijan, era fasullo.

L'uomo stava per partire verso l'Irlanda e lasciare il suolo italiano, che abbandonerà in ogni caso. Infatti oggi, nell'udienza di convalida in tribunale a Sassari, si è disposta l'espulsione per l'uomo, e il ritorno in patria. La giudice Stefania Mosca-Angelucci ha accolto la richiesta di patteggiamento a 10 mesi e 20 giorni, concordata dal pm Paolo Piras e dall'avvocato difensore Francesco Cubeddu.

Il pubblico ministero ha anche chiesto la non distruzione del passaporto falso in modo da poterlo studiare, vista l'alto livello di qualità con cui era stato prodotto. Ma non tale da ingannare la polizia di Stato e gli agenti dello scalo algherese.



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