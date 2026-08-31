Riqualificazione dei marciapiedi di via Roma più vicina. Il Comune di Nule ha liquidato un anticipo di 14 mila 423 euro all’impresa incaricata dei lavori (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). Un passaggio tecnico. Ma che consente di procedere con l’intervento finanziato dalla Regione con uno stanziamento complessivo di 100 mila euro. Il progetto riguarda il tratto iniziale di via Roma e prevede la completa rimozione dell’attuale pavimentazione, la posa di nuove cordonate in granito e la realizzazione del percorso pedonale con tozzetti sempre di granito.

L’intervento non riguarderà soltanto i marciapiedi. È prevista anche la realizzazione di una nuova rete per la raccolta delle acque, destinata a sostituire quella esistente, ormai obsoleta e causa di problemi di deflusso, intasamenti e infiltrazioni di umidità nelle abitazioni. Il progetto comprende inoltre la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione, con la posa del cavidotto lungo il marciapiede.

I lavori sono stati affidati all’impresa Iai Danilo di Nule, che ha presentato un ribasso dell’1,543 per cento sull’importo posto a base di gara. L’importo contrattuale è di 72 mila 115,21 euro, mentre l’investimento complessivo dell’opera resta fissato in 100 mila euro. Il progetto esecutivo è stato approvato nell’aprile scorso e l’aggiudicazione dei lavori è avvenuta nel maggio 2026.

(Unioneonline/En.Ne.)

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