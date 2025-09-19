Porto Torres, auto si ribalta e finisce sulla staccionata: ferito incastrato nell’autoIn azione per i soccorsi vigili del fuoco e personale del 118
Incidente stradale con un ferito a Porto Torres, sulla rotatoria per Platamona, in direzione Castelsardo. È successo questa mattina sulla provinciale 81, intorno alle 8.30, quando è giunta la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino.
Una vettura, per cause da accertare, mentre affrontava una rotatoria all’altezza del Primo pettine, si è ribaltata su un fianco finendo la sua corsa sulla staccionata che delimita la carreggiata.
Le squadre dei caschi rossi hanno aiutato l’unico occupante a uscire dall'abitacolo della macchina per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Il conducente ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto anche i carabinieri di Sorso.