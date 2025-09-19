Iniziativa del Comune di Sassari per la pace e contro la guerra. Da oggi, 19 settembre, fino al 22, Palazzo Ducale verrà illuminato di blu e apparirà la parola “pace” sulla strada perché, riferisce l’amministrazione comunale, “rappresentando un bene prezioso, “la pace non si calpesta”.

Le giornate scelte per l’illuminazione non sono casuali: il 21 settembre è stata dichiarata Giornata internazionale della Pace dall’Assemblea Generale delle Nazioni: l’obiettivo era creare un giorno all’insegna della pace mondiale e della non violenza. Una risoluzione che esorta gli Stati membri dell’Onu, le organizzazioni governative, e non, e gli individui a concentrarsi in questo giorno nella promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della pace globale. L’evento vuole tenere alta l’attenzione su diverse guerre e sulle conseguenti catastrofi umanitarie del territorio palestinese occupato, dell’Ucraina, del Sudan e fino a quelle dimenticate come la guerra in Siria e nello Yemen, passando poi, per i conflitti meno ripresi dai media come quelli che interessano tantissime minoranze nel mondo.

“Tutte le iniziative - afferma il sindaco Giuseppe Mascia - sono finalizzate a chiedere la fine delle ostilità e a far maturare la consapevolezza che la guerra è sempre ingiusta alla radice, perché non esistono motivi che la possono muovere”.

