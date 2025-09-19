Un sogno svanito nel fumo di un rogo per adesso senza presunti colpevoli o cause accertate. Nella notte tra il 7 e l'8 settembre, vicino a Porto Ferro, è andato a fuoco il Truck Food di Alessio Usai, 34enne di Ploaghe, e della compagna Irina, romena di 35, furgone che avevano comprato mesi prima.

«Siamo come in una bolla - dice lui - Non avevamo mai ricevuto alcun avviso o minaccia». Sull'origine dell'incendio non ci sono ancora certezze ma resta il dramma per una coppia che aveva scelto di mettersi in proprio facendo nascere una piccola attività. «Vendevamo street food da tutto il mondo. Dal gazpacho all'insalata greca all'hummus ai panini sardi. Una scelta dettata dal non voler fare concorrenza».

Il loro punto vendita, Bonnie & Clyde, stazionava perlopiù a Porto Ferro ed era il frutto di un sogno condiviso. «Abbiamo comprato il mezzo a febbraio, impiegando tre mesi per rimetterlo a posto e spendendo oltre 25mila euro».

Poi l'inizio dell'attività: Alessio come cuoco ha acquisito esperienza tra Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta, e Irina ha lavorato in sala in vari ristoranti. «Ora ci stiamo guardando intorno - conclude Alessio - e vorremmo prendere un altro Truck Food oppure un locale in gestione». E ricominciare a coltivare un sogno spezzato da un incendio senza un perché.

© Riproduzione riservata