Roulette e tende da campeggio, sedie e tavolini in aree non autorizzate con vista mare. Una posizione prestigiosa sullo splendido litorale di Stintino, super vigilato dagli uomini della compagnia barracellare di Stintino.

Le sanzioni sono scattate, questa mattina, nei confronti di quattro campeggi abusivi, due piazzati comodamente davanti la spiaggia di Ezzi Mannu e altri due di fronte l’arenile di Coscia di Donna. Complessivamente circa 350 euro di multa per aver violato i divieti in zone, dove nonostante siano esposti i cartelli, i campeggiatori hanno posizionato tende e tavolini, stendini e accessori per una sosta comoda, con tanto di sacchetti della spazzatura e i bagni chimici portatili.

I mezzi, dai camper alle auto, spesso diventano “alloggi mobili” da parcheggiare ovunque. L’area è stata immeditamente sgomberata, con ordine immediato di ripristinare il decoro.

Intanto prosegue l’attività delle divise verdi, su tutta la fascia costiera di Stintino, spesso presa di mira da incivili, in vacanza nelle località paradiso, dove esistono delle regle sulla tutela ambientale, spesso violate.

