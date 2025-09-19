Flotilla in viaggio verso Gaza, l’attivista sardo: «Non vediamo l’ora di arrivare»Le 48 barche hanno finalmente lasciato Porto Palo in Sicilia
Il mare di Porto Palo di Sicilia si è svegliato stamattina con il rombo dei motori di 48 imbarcazioni pronte a solcare il Mediterraneo verso Gaza. Tra loro, due protagonisti sardi, simbolo di una missione che unisce solidarietà e coraggio.
Marco Loi, con la scritta “Sardegna nel cuore” sulla sua barca, racconta l’attimo della partenza: «Ci siamo finalmente riuniti. Con noi viaggia anche la nave di Emergency per supportarci e aiutarci. Siamo molto ottimisti, l’umore è alto e non vediamo l’ora di arrivare dai palestinesi: ora non c’è più tempo da perdere».
Accanto a lui, José Nivoi, sardo di nascita e leader del Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), conosciuto per le sue azioni di blocco contro navi militari e industriali, rappresenta la determinazione concreta di questa iniziativa.
Le barche partite dalla Sicilia incontreranno ora le cinque imbarcazioni provenienti dalla Grecia, componendo una vera flottiglia internazionale pronta a portare aiuti e testimonianza diretta in Palestina.