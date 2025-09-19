Firmato ieri tra il Comune di Sassari e WindTre il protocollo d’intesa per dare il via al progetto Smart City, un’iniziativa per promuovere la modernizzazione e la crescita digitale dei comuni italiani.

Un obiettivo da raggiungere attraverso lo sviluppo di competenze innovative e l’adozione di tecnologie intelligenti a vantaggio di cittadini e imprese.

L’amministrazione sassarese ha ideato una cooperazione con WindTre per dare il via a un tavolo di confronto sui principali temi dell’innovazione urbana: digitalizzazione dei servizi pubblici, potenziamento delle competenze tecnologiche e promozione della cultura digitale tra la cittadinanza.

«La digitalizzazione urbana non è un obiettivo astratto, ma un percorso concreto che inizia con azioni mirate e collaborazioni virtuose» ha commentato Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador per l’obiettivo Smart City di WindTre. «A Sassari mettiamo a disposizione delle amministrazioni locali le nostre competenze e tecnologie per costruire insieme un modello di città intelligente, più connessa, inclusiva e sostenibile e servizi che semplificano la vita quotidiana e migliorano la competitività delle comunità».

«Superare il concetto di smart city - ha rimarcato l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala - e andare verso la senseable city, una città capace di sentire, una città sensibile e in grado di rispondere alle cittadine e ai cittadini». «La città di domani deve essere pensata in funzione del modo in cui le reti stanno cambiando il futuro urbano e a come potranno supportare le nuove professioni, quelle a più alto contenuto di tecnologia» ha continuato Masala spiegando che «dotarsi di infrastrutture adeguate significa acquisire un vantaggio competitivo, scongiurando la fuga dei giovani specializzati e creando i presupposti per favorire il radicamento di una nuova comunità residente, fatta di professionisti della creatività e del care, ossia del prendersi cura, che sono i due settori su cui l’impatto positivo dell’Ict sarà maggiore».

Il progetto Smart City si inserisce nel piano di sostenibilità di WindTre, articolato in dieci obiettivi concreti e misurabili integrati nelle attività aziendali.

