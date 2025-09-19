Ritorna a vivere il parco Sas Mendulas di Codrongianos. Dopo anni di lavoro, di attesa e di impegno condiviso, l’area riapre al pubblico. Un luogo che non è solo verde e giochi, ma uno spazio di comunità, di incontro, di futuro. Dopo un iter importante che ha visto impegnato il Comune e il contributo della progettualità inserita nella Programmazione Territoriale, il parco è diventato un grande “polmone verde” al centro di Codrongianos, dotato di tutte le strutture e le attività di svago per utenti di diverse età.

Oltre alla riqualificazione dell'area parco, un bellissimo anfiteatro, percorsi benessere, giochi per ragazzi e ancora altri interventi da programmare. L’inaugurazione è prevista per sabato 27 settembre alle ore 18, con in programma la camminata nella pista, seguita dal taglio del nastro, e ancora intrattenimento, spettacoli e giochi. L’evento sarà allietato dalla presenza in serata del tanto atteso concerto dei Tazenda, la band sarda in tour nell’Isola.

