Comunità turritana unita contro il massacro di Gaza. Il giorno della manifestazione, decisa a Porto Torres per sostenere il popolo palestinese, è in programma il 30 settembre prossimo.

Associazioni, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, cittadini e lo stesso sindaco Massimo Mulas, hanno risposto alla chiamata di un gruppo spontaneo di persone che hanno promosso l’iniziativa.

Alle 10 il raduno nella piazza Martiri Turritani, davanti alla basilica di San Gavino, da cui si snoderà il corteo che si dirigerà al porto verso la Torre Aragonese dove alcuni partecipanti prenderanno la parola per un momento di riflessione.

Questa mattina l’incontro tra una delegazione di cittadini, promotori dell’evento, e il sindaco Mulas, presso il Palazzo del Marchese, per decidere le modalità di coinvolgimento delle scuole cittadine.

Insegnanti, studenti, lavoratori, professionisti, donne e uomini, per una iniziativa di sensibilizzazione e di solidarietà, per condannare ogni forma di violenza, specie quando le vittime sono i bambini, quelli della Striscia di Gaza che continuano a morire sotto le bombe dell’esercito israeliano.

© Riproduzione riservata