Grave incidente lungo la strada all'ingresso di Porto Torres, all'altezza della frazione Li Lioni.

È successo questa mattina intorno alle 12, quando  la squadra del distaccamento di Porto Torres è intervenuta per soccorrere una donna rimasta incastrata all'interno della sua vettura. Per cause ancora da accertare, la macchina mentre percorreva la strada è andata a sbattere contro un muro, cappottandosi.

All’arrivo la  squadra ha provveduto ad estrarre la donna dall'abitacolo, grazie all'ausilio del gruppo da taglio che ha provveduto a consegnare la paziente all’equipe della medicalizzata del 118.

Dopo le prime cure gli operatori sanitari l'hanno trasportata al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Sassari. 

