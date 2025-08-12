Porto Torres, auto finisce contro un muro e si capovolge: ferita una donnaLo schianto all'altezza della frazione Li Lioni
Grave incidente lungo la strada all'ingresso di Porto Torres, all'altezza della frazione Li Lioni.
È successo questa mattina intorno alle 12, quando la squadra del distaccamento di Porto Torres è intervenuta per soccorrere una donna rimasta incastrata all'interno della sua vettura. Per cause ancora da accertare, la macchina mentre percorreva la strada è andata a sbattere contro un muro, cappottandosi.
All’arrivo la squadra ha provveduto ad estrarre la donna dall'abitacolo, grazie all'ausilio del gruppo da taglio che ha provveduto a consegnare la paziente all’equipe della medicalizzata del 118.
Dopo le prime cure gli operatori sanitari l'hanno trasportata al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Sassari.