Scattano i divieti sulla distribuzione di bevande in occasione dei principali eventi legati ai festeggiamenti della “Festha Manna”, in programma a Porto Torres per il mese di giugno. L’ordinanza del sindaco Massimo Mulas interessa tutto il territorio comunale, in cui saranno imposti specifici divieti e obblighi in merito alla somministrazione e alla vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda - anche analcolica - in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali. Vietato anche il consumo itinerante degli stessi prodotti confezionati o somministrati in contenitori del medesimo materiale. Il provvedimento firmato dal primo cittadino ha l’obiettivo di garantire il decoro, la sicurezza urbana e la tutela dell’incolumità pubblica, considerato il numero rilevante di partecipanti attesi in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani.

Le disposizioni saranno valide nei giorni di maggiore affluenza previsti dal programma della Festha Manna, ovvero domenica 1° giugno, in occasione della tradizionale Sagra del Pesce, il 7, 8 e 9 giugno, durante la Fiera di San Gavino e sabato 21 giugno, in concomitanza con lo svolgimento del Palio di Santu Bainzu.

A integrazione delle misure, viene imposto l’obbligo di utilizzare esclusivamente contenitori realizzati con materiali bio-compostabili per la somministrazione di alimenti e bevande durante tutti gli eventi. In particolare è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine; la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro (il divieto è rivolto a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali ed è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per il posizionamento di tavoli e sedie); è vietato l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale. Inoltre è fatta eccezione per la sola vendita finalizzata all’uso domestico. Per le utenze non domestiche vi è l’obbligo di utilizzare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall’utilizzo dei contenitori in plastica. I divieti interessano le manifestazioni della Sagra del Pesce, Fiera di San Gavino e Palio di Santu Bainzu. Le sanzioni variano da 25 a 500 euro. Il provvedimento è stato adottato «al fine di prevenire - si legge nell'ordinanza - i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite».

